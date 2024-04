https://fr.sputniknews.africa/20240409/reforme-constitutionnelle-au-togo-lassemblee-nationale-en-tournee-decoute-des-populations-1065996931.html

Réforme constitutionnelle au Togo: l’Assemblée nationale en tournée d'écoute des populations

Répartis en équipes, les députés sont envoyés en mission d’explication et de consultations durant trois jours à travers les 39 préfectures du pays. Ils doivent... 09.04.2024, Sputnik Afrique

Cette mission fait suite à la demande de Faure Gnassingbé de procéder à une relecture de la nouvelle loi constitutionnelle. Le 25 mars, l'Assemblée nationale du Togo a adopté des amendements à la Constitution du pays, qui prévoient notamment le passage à un système parlementaire avec un mandat unique de six ans pour le Président. Cette révision a suscité des critiques de la part de l'opposition et de la société civile. Le Président a reporté les élections législatives et régionales, initialement prévues pour le 20 avril et a encouragé un nouveau débat sur la réforme.

2024

