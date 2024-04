https://fr.sputniknews.africa/20240413/air-algerie-met-le-paquet-sur-la-langue-arabe-1066046184.html

Air Algérie met le paquet sur la langue arabe

Air Algérie met le paquet sur la langue arabe

Sputnik Afrique

Air Algérie veut généraliser l'usage de l'arabe dans sa correspondance officielle, rapporte le quotidien Echorouk. La compagnie aérienne compte aussi former... 13.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-13T14:37+0200

2024-04-13T14:37+0200

2024-04-13T14:37+0200

maghreb

algérie

air algérie

langue arabe

anglais

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104235/29/1042352954_0:50:2432:1418_1920x0_80_0_0_39d46f9b74fb68506ecf12f307bccc60.jpg

Ces dernières semaines, la compagnie aérienne a pris des mesures pour renforcer l'usage de l'arabe dans sa correspondance et dans ses relations avec différents départements, ambassades et organismes officiels, relate le quotidien Echorouk.Plusieurs discours officiels prononcés par le PDG d'Air Algérie depuis février, ont été livrés en arabe, rappelle Echorouk. L’adoption de l'arabe a également concerné la correspondance de l’administration d'Air Algérie avec les ambassades étrangères. Les lettres envoyées par la compagnie aérienne comprennent désormais une copie rédigée en arabe et une autre dans la langue du pays destinataire.La compagnie compte également former ses employés à l’anglais, très utilisé dans le domaine de l’aviation civile, en guise de langue étrangère.L'Algérie a pris le virage de l'anglais ces derniers mois, multipliant les mesures pour son enseignement, au détriment parfois du français. Des changements censés aider le pays à entrer dans la mondialisation, avait affirmé le Président Abdelmadjid Tebboune en 2022, expliquant que le français n'était qu'un "butin de guerre" mais que la langue internationale était désormais celle de Shakespeare.

maghreb

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, air algérie, langue arabe, anglais