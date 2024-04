https://fr.sputniknews.africa/20240413/30-ans-de-cooperation-militaire-namibie-bresil-lautonomie-ont-beneficie-aux-deux-pays-1066047605.html

30 ans de coopération militaire Namibie-Brésil: l'autonomie ont bénéficié aux deux pays

30 ans de coopération militaire Namibie-Brésil: l'autonomie ont bénéficié aux deux pays

13.04.2024

Signés quatre ans après l'indépendance de la Namibie, l'accord militaire avec le Brésil a permis "d'accroître l'autonomie stratégique" du pays africain, a déclaré à Sputnik Murilo Gomes da Costa, politologue à l'Université d'État de Rio de Janeiro (UERJ).Les trois décennies de coopération navale entre les pays ont été marquées par plusieurs réalisations, avec des initiatives qui "garantissent le potentiel de croissance de l'autonomie stratégique du pays", a déclaré le professeur Gomes da Costa.En 1997, le navire brésilien Sirius a mené une étude hydrographique de la côte namibienne. Cela a abouti à la première carte du port de Walvis Bay, qui était passé sous contrôle namibien le 28 février 1994. Jusque-là, la zone se trouvait sous la juridiction de l'Afrique du Sud. La côte namibienne, constituée presque entièrement par le désert du Namib, a alors reçu une porte d'entrée sur l'océan Atlantique, qui a servi de base au partenariat entre le Brésil et la Namibie, ajoute Murilo Gomes da Costa.En septembre 2022, le NS Elephant est devenu le premier navire namibien à traverser l'océan Atlantique pour participer à la célébration du bicentenaire de l'indépendance du Brésil et à l'exercice naval multilatéral Unitas LXIII à Rio de Janeiro, selon M.da Costa.Selon M.Gomes da Costa, 1.364 marines namibiens ont été formés par leurs homologues brésiliens entre 2002 et 2014, conformément à l'accord de partenariat naval élargi en 2001, ce qui a débouché sur la mise en place du Corps des Marines namibiens en 2016.Par ailleurs, entre 2003 et 2006, le Brésil a aidé la Namibie à préparer les documents requis par la Commission des Nations Unies sur les limites du plateau continental (CLCS) pour "présenter une proposition formelle d'extension du plateau continental namibien".Côté brésilien, le partenariat avec la Namibie a contribué "à une plus grande présence et participation du Brésil dans l'Atlantique Sud et sur la côte ouest de l'Afrique", a pour sa part déclaré à Sputnik Afrique Alexandre Alvarenga, professeur des relations internationales à l'Université Veiga de Almeida (Rio de Janeiro).Rapprochement Brésil-AfriqueOutre la Namibie, la marine brésilienne a des partenariats de sécurité similaires avec l'Afrique du Sud, l'Angola, le Cap-Vert, le Ghana, la Guinée Bissau, le Nigeria, le Sénégal, São Tomé et Príncipe, le Bénin et le Togo, ainsi que des pactes avec l'Égypte et le Mozambique, sans se limiter au côte ouest du continent africain, rappellent MM.Alvarenga et da Costa.Le rapprochement avec le continent africain est une constante de la politique étrangère brésilienne depuis les années 1960, dans le domaine militaire, mais aussi commercial et culturel, rappelle l'expert.D'autres pays africains pourraient se montrer intéressés par un partenariat maritime avec le Brésil, pour assurer la sécurité dans leurs eaux. Une aide brésilienne pour éradiquer la piraterie dans le Golfe de Guinée pourrait être vu d'un bon œil par le Sénégal, expliquait récemment à Sputnik Jonuel Gonçalves, chercheur en relations internationales à l'Université de Fluminense. Une frégate de la marine brésilienne avait fait escale dans le port de Dakar, fin 2023.

