Zelensky "finira par exterminer les Ukrainiens"

Par de telles déclarations, Vladimir Zelensky cherche à "montrer aux sponsors occidentaux sa détermination à poursuivre l’effusion de sang" ainsi qu'"un besoin urgent de nouvelles injections financières et livraisons d'armes", insiste la porte-parole de la diplomatie russe.



Or, le plus important est de "jouer le jeu de la Maison Blanche" à l'approche de la présidentielle US pour démontrer la viabilité du projet "démocratie ukrainienne" promu par l'administration Biden, indique-t-elle.