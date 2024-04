https://fr.sputniknews.africa/20240408/la-centrale-de-zaporojie-attaquee-a-ete-assez-proche-dun-accident-nucleaire-selon-laiea-1065979403.html

La centrale de Zaporojié attaquée a été "assez proche" d'un accident nucléaire, selon l'AIEA

Le directeur général de l'AIEA a admis que la centrale nucléaire de Zaporojié était "assez proche" d'un accident nucléaire lors de l'attaque de drones... 08.04.2024, Sputnik Afrique

La centrale nucléaire de Zaporojié s'est retrouvée proche d'un accident nucléaire lors de l'attaque de drones ukrainiens, a déclaré le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, cité par Bloomberg.Le directeur général de l'AIEA a déclaré qu'il discuterait de ce qui s'est passé au Conseil de sécurité de l'Onu, ajoute l'agence. Il a également annoncé avoir discuté avec le Président russe Vladimir Poutine de l'avenir de la centrale "à moyen terme et à l'avenir".Dimanche, le service de presse de la centrale a signalé une attaque de drones contre le dôme du 6e réacteur. Un peu plus tôt, des drones ukrainiens avaient attaqué la cantine et le port de fret de la centrale. Trois employés ont été blessés.

