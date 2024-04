https://fr.sputniknews.africa/20240408/des-missiles-iskander-russes-detruisent-un-atelier-de-production-de-drones-a-zaporojie-1065983621.html

Des missiles Iskander russes détruisent un atelier de production de drones à Zaporojié

La Défense russe a mis en ligne une vidéo montrant la destruction d'un atelier de drones lourds par une frappe de missiles Iskander dans la ville de Zaporojié. 08.04.2024, Sputnik Afrique

Les forces russes ont anéanti ce 8 avril un dépôt et un atelier de drones lourds à Zaporojié, a annoncé la Défense russe.Selon l'instance, l'armée russe effectue des frappes de précision avec des armes à longue portée "en réponse aux tentatives du régime de Kiev de porter préjudice à l'industrie pétrogazière et énergétique russe". Les forces russes ciblent des usines de guerre, des ateliers de production d'armes et de drones, des sites énergétiques alimentant l'industrie militaire ukrainienne.

