https://fr.sputniknews.africa/20240322/les-etats-unis-demandent-a-kiev-quil-cesse-ses-attaques-contre-les-raffineries-russes-1065679228.html

Les États-Unis demandent à Kiev qu’il cesse ses attaques contre les raffineries russes

Les États-Unis demandent à Kiev qu’il cesse ses attaques contre les raffineries russes

Sputnik Afrique

La Maison-Blanche est de plus en plus "frustrée" par les attaques de drones ukrainiens sur le sol russe, selon le Financial Times. 22.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-22T11:13+0100

2024-03-22T11:13+0100

2024-03-22T11:13+0100

ukraine

russie

états-unis

drone

attaque

pétrole

raffinerie

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/09/02/1056059542_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_c8b5c35b3e9613296fb71acb294a42fb.jpg

Washington a demandé à Kiev de cesser ses attaques contre les raffineries russes, écrit le Financial Times qui se réfère pour cela à 3 sources proches du dossier.Washington craint que les frappes de drones sur ces installations entraînent une hausse des prix mondiaux du pétrole. "Rien ne terrifie plus le Président américain en exercice qu'une hausse des prix à la pompe au cours d'une année électorale", selon un ancien conseiller en énergie de la Maison-Blanche, relayé par le média.De plus, cela peut provoquer des mesures de représailles de Moscou contre des infrastructures énergétiques importantes pour l'Occident.D’après une source, la Maison-Blanche est de plus en plus "frustrée" par les attaques de drones ukrainiens.Depuis 2022, il y a eu au moins 12 attaques contre de grandes raffineries russes et au moins 9 cette année, ainsi que contre plusieurs terminaux, dépôts et installations de stockage, d’après un responsable du renseignement militaire ukrainien.

ukraine

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

ukraine, russie, états-unis, drone, attaque, pétrole, raffinerie