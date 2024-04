https://fr.sputniknews.africa/20240408/ce-pays-devient-est-le-premier-exportateur-mondial-de-coltan--1065981931.html

Ce pays devient est le premier exportateur mondial de coltan

Sputnik Afrique

08.04.2024

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/09/1055794903_0:38:1837:1071_1920x0_80_0_0_ffc1bdade2481fb71484a84949e06bd9.jpg

Le Rwanda a dépassé la RDC avec 2.070 tonnes de coltan exportées en 2023, contre 1.918 pour son voisin, selon les statistiques officielles étudiées par l'agence Ecofin.C'est la cinquième fois depuis 2014 que le Rwanda exporte plus que la RDC.Sur 10 ans, le Congo reste cependant en tête avec 17.330 tonnes exportées, contre 15.374 tonnes pour le pays des Mille collines.Le coltan est un minerai clé pour les nouvelles technologies, entrant dans la composition d'ordinateurs et de smartphones. Il est notamment un enjeu dans la guerre du Kivu, qui secoue l'est de la RDC depuis des années. En 2003, un groupe d'experts de l'Onu avait souligné que l'exploitation illégale des sous-sols congolais était l'"une des principales sources de financement des groupes impliqués dans la poursuite du conflit".Fin janvier, le Kenya avait aussi annoncé avoir découvert plusieurs importantes réserves de coltan sur son territoire.

