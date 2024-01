https://fr.sputniknews.africa/20240129/ce-pays-africain-a-decouvert-des-gisements-dun-minerai-cle-pour-lelectronique---1064826060.html

Ce pays africain a découvert des gisements d’un minerai clé pour l’électronique

Ce pays africain a découvert des gisements d’un minerai clé pour l’électronique

Le Kenya a annoncé posséder des gisements de coltan, minerai métallique coûteux largement utilisé dans la fabrication de composants électroniques, selon le... 29.01.2024, Sputnik Afrique

D’importantes réserves de coltan ont été découvertes dans 6 comtés du Kenya, a annoncé le ministre kenyan des Mines, de l'Économie bleue et des Affaires maritimes. La valeur de ces réserves reste encore à déterminer, a précisé Salim Mvury, cité par le journal kenyan The East African. Le coltan est largement utilisé dans l’industrie électronique, notamment dans des véhicules électriques et des ustensiles portables. Son exploitation porterait la part du secteur minier kenyan à 10% du PIB, alors qu’aujourd’hui elle est de moins de 1 %, selon la Chambre nationale de commerce et d'industrie du Kenya (KNCC). Actuellement, le principal fournisseur de coltan au monde est la République Démocratique du Congo.

