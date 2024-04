https://fr.sputniknews.africa/20240407/un-acte-de-terrorisme-nucleaire-moscou-reagit-a-lattaque-contre-la-centrale-de-zaporojie-1065960759.html

"Un acte de terrorisme nucléaire": Moscou réagit à l'attaque contre la centrale de Zaporojié

"Un acte de terrorisme nucléaire": Moscou réagit à l'attaque contre la centrale de Zaporojié

La diplomatie russe a qualifié l'attaque de drones menée par l'armée ukrainienne contre la centrale nucléaire de Zaporojié d'acte de terrorisme nucléaire. 07.04.2024, Sputnik Afrique

La communauté internationale doit réagir à l'acte de terrorisme nucléaire de Kiev, a déclaré ce dimanche 7 avril la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères suite à une attaque de drones menée par l'armée ukrainienne contre la centrale nucléaire de Zaporojié.Elle s'est aussi demandé "combien de fois encore l'armée ukrainienne devrait-elle tirer sur la centrale nucléaire de Zaporojié pour que l'Occident et le monstre Zelensky qu'il a nourri arrêtent de répéter ce numéro risqué de leur cirque sanguinaire?"Centrale nucléaire visée par des tirs et des attaquesL'armée ukrainienne pilonne la centrale depuis février 2022. Ce 7 avril, elle a visé le site 20 minutes après une visite d'inspection de l'AIEA. La frappe a touché le bâtiment du 6e réacteur et blessé trois employés. Le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi a qualifié cette attaque d'imprudente.

