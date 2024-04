https://fr.sputniknews.africa/20240407/quels-scenarios-pour-larmee-francaise-dans-le-conflit-ukrainien---1065958011.html

Quels scénarios pour l'armée française dans le conflit ukrainien?

Quels scénarios pour l'armée française dans le conflit ukrainien?

Sputnik Afrique

Emmanuel Macron souhaite envoyer des troupes françaises en Ukraine. Mais la France dispose de peu d'options, constate le quotidien suisse Neue Zürcher qui a... 07.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-07T17:36+0200

2024-04-07T17:36+0200

2024-04-07T17:36+0200

international

france

ukraine

conflit ukrainien

armée

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103571/48/1035714893_0:0:2627:1478_1920x0_80_0_0_7389def99616a99103aac9ab29a6a18c.jpg

La France ne peut participer au conflit en Ukraine qu'à une "échelle limitée", a annoncé le quotidien suisse Neue Zürcher Zeitung. Deux divisions terrestres de 20.000 soldats chacune sont mobilisables. Avec cette armée "en miniature", les options sont limitées:- déployer le contingent au nord de Kiev "afin de prévenir une invasion depuis la Biélorussie", l'armée ukrainienne pourrait alors transférer certaines de ses unités sur les fronts Est et Sud;- envoyer des effectifs français en tant que troupes de réserve sur l'axe de Zaporojié dans l'espoir d'empêcher une percée russe;- déployer des forces françaises au nord d'Odessa pour sécuriser ce port clé;- cantonner les soldats français en Moldavie.En soutien des troupes au sol, le porte-avions Charles de Gaulle serait déployé en Méditerranée orientale. Quelques Rafale seraient ainsi proches de la zone opérationnelle afin de contrôler l’espace aérien au-dessus des troupes françaises. La France manque cependant d’avions de combat de cinquième génération comme le F-35, qui fonctionnent comme des "aspirateurs de données volants", souligne le Neue Zürcher Zeitung.Par ailleurs, un conflit ouvert avec la Russie pourrait entraîner de graves conséquences pour Paris. Sans aller jusqu'à l'arme nucléaire, Moscou dispose d'avions de combat et d'armes à longue portée pouvant frapper l'Europe, qui présente certains points faibles, souligne le média suisse.Fin février, le Président français avait affirmé que le déploiement de troupes européennes en Ukraine ne faisait pas l'objet d'un consensus, mais que rien ne devait être exclu pour empêcher la Russie "de gagner". La plupart des partenaires européens de la France avaient marqué leur désaccord avec Paris.Commentant les propos de Macron, le Kremlin a déclaré qu'une telle évolution des événements conduirait inévitablement à un affrontement militaire direct entre la Russie et l'Otan.

france

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, france, ukraine, conflit ukrainien, armée