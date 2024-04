https://fr.sputniknews.africa/20240406/le-genocide-au-rwanda-est-lie-aux-ambitions-neocoloniales-de-loccident-selon-maria-zakharova-1065947167.html

Le génocide au Rwanda est lié aux ambitions néocoloniales de l'Occident, selon Maria Zakharova

La France a soufflé sur les braises au Rwanda, en cultivant des liens avec les autorités hutues responsables des massacres, a rappelé la porte-parole de la... 06.04.2024, Sputnik Afrique

L'Occident et particulièrement la France porte une responsabilité dans le génocide rwandais de 1994, ayant cultivé des liens forts avec les responsables Hutus qui ont mené le massacre, a déclaré ce 6 avril la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova, à l'occasion du 30e anniversaire du début du génocide.La publication de télégrammes du conseiller du ministre français des Affaires étrangères, Bernard Emier, a permis de mettre en lumière cette proximité entre le gouvernement français de l'époque et les principaux génocidaires, a rappelé Maria Zakharova. Ces messages prouvaient notamment que les troupes françaises au Rwanda avaient laissé s'enfuir plusieurs responsables hutus vers le Zaïre.Héritage colonialPar ailleurs, les tensions ethniques entre Tutsi et Hutus ont à voir avec la colonisation occidentale, a souligné la porte-parole de la diplomatie russe. L'Allemagne puis la Belgique ont tour à tour soutenu les deux ethnies, pour conserver leurs intérêts.Malheureusement, l'Occident ne semble pas avoir appris de ses erreurs et continue aujourd'hui de propager une "philosophie de la ségrégation", a encore déploré la responsable.Génocide au RwandaLe génocide des Tutsis avait débuté au Rwanda après l'assassinat des Présidents rwandais et burundais, Juvénal Habyarimana et Cyprien Ntaryamira. Le Falcon 50 transportant les deux Présidents de Tanzanie a été abattu par un missile à Kigali le 6 avril 1994. Les meurtres de masse et violences ont duré du 7 avril au 17 juillet, soit 100 jours, plus d'un million de personnes -des Tutsi et des Hutus modérés- ont été tuées.

