Le fret aérien explose en Afrique

Le fret aérien explose en Afrique

L'Afrique soutien la croissance du fret aérien mondial, selon les dernières données de l’Association du transport aérien international. 06.04.2024, Sputnik Afrique

L'Afrique et le Moyen-Orient sont les deux régions qui portent de bons résultats du fret aérien en février, rapporte l’Association du transport aérien international.- Les compagnies aériennes africaines ont enregistré une hausse du trafic de 21,9% sur un an.- Les liaisons Afrique-Asie ont connu une croissance de 42,3%.À l’échelle mondiale, la demande a augmenté de 11,9% sur un an. C'est le troisième mois consécutif que le fret aérien affiche une croissance à deux chiffres.Dans le sillage du développement du continent, de nombreuses compagnies misent désormais sur le transport de marchandises vers l'Afrique, par les airs ou par les mers. Le géant russe de la logistique Fresco avait notamment fait part de sa volonté d'élargir ses activités au marché africain.

