https://fr.sputniknews.africa/20240406/la-defense-russe-recoit-un-lot-de-tueurs-de-bradley-1065942782.html

La Défense russe reçoit un lot de "tueurs de Bradley"

La Défense russe reçoit un lot de "tueurs de Bradley"

Sputnik Afrique

Le groupe russe Rostec a annoncé avoir livré à l'armée russe un nouveau lot de véhicules de combat d'infanterie BMP-3, considérés comme supérieurs aux Bradley... 06.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-06T17:05+0200

2024-04-06T17:05+0200

2024-04-06T17:05+0200

russie

bmp-3

bmp-2

bradley

véhicules blindés

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/18870/49/188704947_0:21:2699:1539_1920x0_80_0_0_4675460e837b28ddefe3541a9b68c1cc.jpg

L'armée russe a reçu un lot de véhicules de combat d'infanterie de troisième génération BMP-3, a annoncé le 5 avril le groupe industriel russe Rostec.Voici les caractéristiques du BMP-3:- Il dispose d'un canon de 100 mm équipé d'un système de conduite de tir automatisé;- Il atteint des vitesses de 70 km/h sur terre et de 9,5 km/h sur l'eau;- Sans protections supplémentaires, il pèse 19 tonnes;- Il est conçu à la fois pour le combat interarmes et pour l'exécution de tâches spéciales.Le BMP-3 est très supérieur aux Bradley, comme l'a montré une étude sur un véhicule américain capturé, explique à Sputnik Roman Khromov, vice-directeur exécutif de l'usine des constructions mécaniques de Kourgan, Kurganmachzavod, qui produit en série les BMP-3.Le Bradley est seulement équipé d’un canon automatique de 25 mm et ne peut pas évoluer en milieu aquatique sans une préparation préliminaire, contrairement au BMP-3 qui franchit des cours d’eau sans s’arrêter, souligne le responsable.Des BMP-3 et BMP-2 avaient d'ailleurs été comparés à des Bradley lors d'un appel d'offre aux Émirats arabes unis, en 1991. Le pays s'était finalement tourné vers les véhicules russes, en achetant plus de 600.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, bmp-3, bmp-2, bradley, véhicules blindés