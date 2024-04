https://fr.sputniknews.africa/20240406/en-somalie-11-terroristes-elimines-lors-dune-operation-militaire--1065946392.html

En Somalie, 11 terroristes éliminés lors d'une opération militaire

Les forces gouvernementales somaliennes ont éliminé 11 terroristes lors d'une opération organisée dans le sud du pays. 06.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-06T19:08+0200

2024-04-06T19:08+0200

2024-04-06T19:12+0200

terrorisme

lutte antiterroriste

somalie

afrique subsaharienne

Onze membres du groupe terroriste Al-Shabab* ont été éliminés, ce samedi 6 avril, lors d'une opération militaire menée par les forces gouvernementales dans le sud de la Somalie, a annoncé l'agence de presse SONA. Des membres du groupe terroriste Al-Shabab* avaient tenté, samedi matin, de lancer une attaque contre la ville de Balad, dans la région de Shabeellaha Dhexe, a souligné la même source, relevant que l'armée avait déjoué l'attaque. Le gouvernement somalien mène, depuis des années, une guerre contre le groupe terroriste Al-Shabab*, fondé début 2004 et affilié à Al-Qaïda*, qui a revendiqué des attentats à la bombe ayant coûté la vie à des civils et à des membres de l'armée et de la police. Le groupe terroriste Al-Shabab* a été bouté hors des grandes villes entre 2011 et 2012, mais reste néanmoins implanté dans de vastes zones rurales.* Organisation terroriste interdite en Russie

somalie

afrique subsaharienne

