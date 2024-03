https://fr.sputniknews.africa/20240315/somalie-un-hotel-de-mogadiscio-cible-dune-attaque-terroriste-1065553268.html

Somalie: un hôtel de Mogadiscio cible d'une attaque terroriste

Somalie: un hôtel de Mogadiscio cible d'une attaque terroriste

Sputnik Afrique

Des membres présumés du groupe terroriste Al-Shabab ont pris d'assaut, jeudi soir, un hôtel de la capitale somalienne Mogadiscio, ont annoncé des sources... 15.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-15T07:20+0100

2024-03-15T07:20+0100

2024-03-15T07:20+0100

somalie

mogadiscio

attaque

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/0f/1065553101_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a221fd4ef4c1e9fb3a9e6ca8729ef7b.jpg

Plusieurs explosions et coups de feu ont été entendus au moment de l'attaque toujours en cours et qui a été revendiquée par le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda*.Selon les mêmes sources, citées par l'Agence de presse somalienne (SONNA), plusieurs responsables somaliens ont été blessés dans cette attaque, dont notamment le porte-parole du gouvernement fédéral somalien, Farhan Mohamed Jimale, qui est également directeur des communications et des relations publiques au bureau du Premier ministre.Des parlementaires et des responsables de la police somalienne figurent également parmi les blessés de l'attaque, alors que des dizaines d'autres législateurs et des journalistes seraient toujours coincés dans l'hôtel assiégé.Selon SONNA, les forces de sécurité somaliennes interviennent actuellement à l'intérieur de l'hôtel pour mettre fin à l'attaque terroriste, tandis qu'aucune information n'a été donnée sur d'éventuelles victimes.L'hôtel SYL a déjà été le théâtre de plusieurs attaques d'Al-Shabab, dont un attentat similaire en 2019.*Organisation terroriste interdite en Russie

somalie

mogadiscio

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

somalie, mogadiscio, attaque