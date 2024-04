https://fr.sputniknews.africa/20240405/les-pays-dafrique-les-mieux-gouvernes-1065931336.html

Les pays d'Afrique les mieux gouvernés

Maurice, la Namibie et l'Afrique du Sud sont en tête des pays africains qui font preuve d'une gouvernance solide, tant en matière de droits humains que...

Cinq pays africains obtiennent la note B sur l'indice de gouvernance de l’économie mondiale, conjuguant respect de l’État de droit, faible corruption, selon l'indice World Economic Governance Index 2023. Maurice, qui occupe la 36e place mondiale, est en tête du classement africain.- Maurice (69,7 points);- Namibie (69,1);- Afrique du Sud (65,5);- Botswana (65,1);- Ghana (61,7)La gouvernance est évaluée au moyen d’indices sur la perception de la corruption, l’État de droit, la liberté de la presse et les droits politiques. L’indice de gouvernance accorde la même importance à ces quatre critères et les résultats sont basés sur des données du World Economic Research, basé à Londres. Les pays sont notés de A à E, A étant très bien et E étant très faible.Divers changements institutionnels ont eu lieu sur le continent ces derniers mois, comme en Somalie où a été entériné le passage au suffrage universel direct et à un régime présidentiel. Le Togo a lui choisi la voie inverse, adoptant une nouvelle Constitution pour se diriger vers un régime parlementaire.

