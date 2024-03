https://fr.sputniknews.africa/20240330/la-somalie-passe-a-un-regime-presidentiel-et-au-suffrage-universel-1065844494.html

La Somalie passe à un régime présidentiel et au suffrage universel

La Somalie passe au suffrage universel direct et à un régime présidentiel, conformément aux amendements apportés ce samedi 30 mars à la Constitution par le Parlement du pays.Ce changement est une concrétisation de l'une des promesses du Président Hassan Cheikh Mohamoud, qui avait annoncé, en mars 2023, que les prochaines élections nationales et régionales se tiendraient selon le principe "une personne, une voix". Le poste de Premier ministre suppriméDe plus, en vertu des nouveaux amendements, dès les prochaines élections de 2026, le poste de Premier ministre sera supprimé et remplacé par un vice-Président, élu avec le chef de l'État sur un seul bulletin.Cité par l'Agence de presse somalienne (SONNA), Hassan Cheikh Mohamoud a salué les parlementaires somaliens pour avoir approuvé ces amendements, se félicitant d'un "jour historique". Le passage au système de suffrage universel à partir de 2024 a été au cœur d'un accord conclu, en mai 2023, entre le gouvernement central et les États fédérés de Somalie.L'élection présidentielle en Somalie suivait jusqu'à présent un complexe système indirect, dans lequel les assemblées des États ainsi que des délégués investis par une myriade de clans et de sous-clans choisissaient les législateurs qui, à leur tour, désignaient le Président.

