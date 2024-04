https://fr.sputniknews.africa/20240405/le-zimbabwe-declare-letat-de-catastrophe-nationale-face-a-la-secheresse-1065925575.html

Le Zimbabwe déclare l'état de catastrophe nationale face à la sécheresse

Le Zimbabwe déclare l'état de catastrophe nationale face à la sécheresse

Harare appelle à la solidarité internationale après les ravages causés par le phénomène climatique El Nino sur les récoltes. 05.04.2024, Sputnik Afrique

Le Président Emmerson Mnangagwa a tiré la sonnette d'alarme déclarant que le pays avait besoin de 2 milliards d'aide humanitaire, après le ravage des récoltes par le phénomène climatique El Nino.Plus de 2,7 millions de personnes pourrait manquer de nourriture à cause des pluies faibles, a alerté le chef de l’État.La sécheresse induite par El Nino a notamment bouleversé la production céréalière, qui a été divisée par trois en un an, passant de 2,3 millions de tonnes à 800.000 tonnes, selon le ministère des Terres, de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche et du Développement rural.

