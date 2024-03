https://fr.sputniknews.africa/20240319/la-production-cerealiere-au-zimbabwe-a-chute-de-trois-fois-1065629934.html

La production céréalière au Zimbabwe a chuté de trois fois

La production céréalière du Zimbabwe a chuté drastiquement durant la saison agricole actuelle en raison de la sécheresse provoquée par le phénomène climatique... 19.03.2024, Sputnik Afrique

Soulignant que les besoins annuels du pays s'élèvent à 2,2 millions de tonnes pour la consommation humaine et animale, il a déploré que le maïs des terres arides et la plupart des céréales traditionnelles étaient complètement perdus. Le responsable a relevé également que pour atténuer les effets de la sécheresse et augmenter les réserves locales, le gouvernement a autorisé le secteur privé à importer des céréales. El Nino est un phénomène météorologique naturel associé à une perturbation de la configuration des vents qui se traduit par des températures de surface des océans plus chaudes dans le Pacifique oriental et central. Il se produit en moyenne tous les cinq ans et dure de neuf à 12 mois, provoquant des conditions météorologiques extrêmes telles que des cyclones tropicaux, une sécheresse prolongée et des incendies de forêt. Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), ce phénomène devrait se poursuivre dans plusieurs d'Afrique australe jusqu'en avril 2024, influençant les conditions météorologiques avec un temps plus chaud et des précipitations inférieures à la moyenne. Le gouvernement zimbabwéen, en partenariat avec les agences donatrices, a commencé à distribuer de la nourriture à environ 2,7 millions de personnes, notamment dans le monde rural. Le pays a également levé l'interdiction d'importer du maïs génétiquement modifié pour la production d'aliments pour animaux, comme il envisage d'autoriser l'importation en franchise de droits du maïs, du riz et de l'huile de cuisson à partir de juillet de cette année.

Maghreb Arabe Presse

