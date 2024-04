https://fr.sputniknews.africa/20240405/des-drones-detruisent-un-abrams-dote-dun-blindage-reactif-explosif---video-1065933261.html

Des drones détruisent un Abrams doté d'un blindage réactif explosif - vidéo

Des drones détruisent un Abrams doté d'un blindage réactif explosif - vidéo

Sputnik Afrique

La Défense russe a mis en ligne une vidéo montrant la destruction d'un char Abrams protégé par un blindage réactif explosif dans la zone de l'opération... 05.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-05T22:36+0200

2024-04-05T22:36+0200

2024-04-05T22:36+0200

donbass. opération russe

abrams m1

blindage

ukraine

ministère russe de la défense

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102289/23/1022892339_0:8:740:424_1920x0_80_0_0_16644a6e12dc622debd00ee08e83f18f.jpg

Un char Abrams de production américaine muni d'un kit de blindage réactif explosif ARAT-1 a été anéanti par deux drones FPV du groupement Centre russe, a annoncé le ministère russe de la Défense, partageant une vidéo de ce combat.Le ministère russe de la Défense a signalé la destruction de six chars Abrams pendant l'opération militaire spéciale russe dans le Donbass.Blindage ARAT-1Le blindage ARAT (Abrams Reactive Armor Tiles) a été conçu pour les modèles M1A1 et M1A2 après la guerre en Irak de 2004. Il est créé sur la base du blindage BRAT destiné aux véhicules Bradley.Initialement, les chars M1A1SA Abrams et les véhicules de combat d'infanterie Bradley livrés à l'Ukraine ne disposaient pas de blindage réactif, à en juger d'après des informations disponibles dans le segment ukrainien d'Internet. Mais depuis janvier, plusieurs images d'Abrams équipés d'ARAT de 1ère génération ont été partagées en ligne.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

abrams m1, blindage, ukraine, ministère russe de la défense