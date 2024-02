https://fr.sputniknews.africa/20240227/faute-dautres-blindes-kiev-a-ete-oblige-dutiliser-les-abrams-sur-laxe-davdeievka-1065282622.html

Faute d’autres blindés, Kiev a été obligé d'utiliser les Abrams sur l'axe d'Avdeïevka

Faute d’autres blindés, Kiev a été obligé d'utiliser les Abrams sur l'axe d'Avdeïevka

À Avdeïevka, le recours aux chars Abrams, gardés jusque-là en réserve, a été dû au fait que l'armée ukrainienne s'est retrouvée privée de tous ses autres... 27.02.2024, Sputnik Afrique

"À Avdeïevka, l’armée ukrainienne a utilisé au moins un peloton de chars Abrams de fabrication américaine - trois ou quatre. Auparavant, ils s’obstinaient à les garder en réserve, mais ils ont dû les utiliser, car dans ce secteur, merci à notre armée, il ne leur restait plus tous les autres chars", a déclaré à Sputnik Viktor Murakhovsky, expert militaire russe. Il a aussi noté que "les Abrams M1A1 FEP […] ont une version du blindage allégée – ils sont démunis de protection en uranium et ont aussi un kit de communication amputé". "De plus, le char n'est pas équipé de kit de protection supérieur et ne dispose d'aucun moyen pour contrer les drones. Au contraire, il devient une cible facile pour nos blindés", a expliqué le spécialiste.

