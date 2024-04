https://fr.sputniknews.africa/20240405/ce-pays-appelle-a-soutenir-la-plainte-sud-africaine-contre-israel-1065932584.html

Ce pays appelle à soutenir la plainte sud-africaine contre Israël

Ce pays appelle à soutenir la plainte sud-africaine contre Israël

Sputnik Afrique

La Colombie invite la communauté internationale à soutenir l'action sud-africaine en justice contre Israël au sujet de Gaza, a déclaré à Sputnik l'ambassadeur... 05.04.2024, Sputnik Afrique

2024-04-05T20:39+0200

2024-04-05T20:39+0200

2024-04-05T21:00+0200

international

colombie

israël

conflit israélo-palestinien

gaza

bande de gaza

afrique du sud

opinion

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/1f/1065849594_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_29c30b9e1a5bc32fda45ef9c3e29799e.jpg

Bogota se tient aux côtés de l'Afrique du Sud pour que toute la lumière soit faite sur les actes de génocide commis à Gaza, a déclaré à Sputnik l'ambassadeur du pays en Uruguay, Juan Jose Quintana Aranguren. Tel Aviv doit être tenu légalement responsable de ses actes, a-t-il souligné.La Cour internationale de justice (CIJ) a annoncé ce vendredi 5 avril avoir reçu une requête de la Colombie qui souhaite se joindre au procès de l'Afrique du Sud contre Israël entamé le 20 décembre 2023.Procès contre IsraëlLe 26 janvier dernier, la CIJ avait rendu une décision provisoire sur la requête de l'Afrique du Sud. Elle a ordonné à Israël de prendre toutes les mesures pour prévenir le génocide dans la bande de Gaza, punir les appels au génocide contre les Palestiniens, assurer l'acheminement de l'aide humanitaire aux habitants de la région et assurer la préservation des preuves liées aux allégations d'actes contre les Palestiniens. Dans le même temps, le tribunal de l’Onu n’a pas obligé Israël à mettre fin à ses opérations militaires dans la bande de Gaza, contrairement à ce qu'avait demandé l’Afrique du Sud.Des décisions qui n'ont pas été respectées, avait récemment affirmé le Président sud-africain Cyril Ramaphosa. Outre la Colombie, l'Irlande a aussi apporté, son soutien à la démarche sud-africaine, fin mars. "Trop c'est trop", avait notamment déclaré le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, Micheal Martin.Situation dans la bande de GazaPlus de 33.000 personnes ont été tuées jusqu'à présent dans la bande de Gaza où l'armée israélienne mène la guerre contre le Hamas, selon les autorités locales. Plus de 100 otages seraient toujours détenus par le Hamas dans l'enclave.

colombie

israël

gaza

bande de gaza

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, colombie, israël, conflit israélo-palestinien, gaza, bande de gaza, afrique du sud, opinion