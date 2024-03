https://fr.sputniknews.africa/20240327/trop-cest-trop-lirlande-se-joint-a-la-plainte-de-lafrique-du-sud-contre-israel-devant-la-cij-1065800557.html

"Trop c'est trop": l'Irlande se joint à la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël devant la CIJ

Cette annonce a été faite par le ministre irlandais des Affaires étrangères et de la Défense, Micheal Martin. 27.03.2024, Sputnik Afrique

Pour lui, l'attaque du 7 octobre et les événements actuels à Gaza "représentent une violation flagrante et massive du droit humanitaire international".Et de conclure: "La liste est longue. Cela doit cesser. Le point de vue de la communauté internationale est clair. Trop c'est trop".Rejoindre le procès pourrait prendre quelques mois, mais le ministre a ordonné aux responsables de commencer à travailler sur une déclaration d'intervention.En attendant, l'Irlande collaborera étroitement avec un certain nombre de partenaires qui ont également confirmé leur intention d'intervenir, précise le ministère.

