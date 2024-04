https://fr.sputniknews.africa/20240405/belligerant-en-ukraine-loccident-ne-veut-pas-etre-mis-a-la-table-des-negociations-selon-un-expert-1065928897.html

Belligérant en Ukraine, l'Occident ne veut pas être mis à la table des négociations, selon un expert

Belligérant en Ukraine, l'Occident ne veut pas être mis à la table des négociations, selon un expert

Les contacts entre les ministres français et russe de la Défense ont repris pour la première fois depuis octobre 2022 à l'initiative de Paris.

Belligérant en Ukraine, l'Occident ne veut pas être mis à la table des négociations, selon un expert Sputnik Afrique Les contacts entre les ministres français et russe de la Défense ont repris pour la première fois depuis octobre 2022 à l’initiative de Paris. Pour Sputnik Afrique, Laurent Brayard, journaliste français, commente cette entretien téléphonique.

L’Occident a "toutes les clés" pour en finir avec le conflit ukrainien", indique Laurent Brayard, historien et reporter de guerre français, dans son commentaire sur la reprise des contacts entre les ministres français et russe de la Défense. Cependant "plus les succès russes sont importants, plus évidemment les négociations seront difficiles pour les Occidentaux", estime-t-il.Retrouvez également dans ce numéro:- Oumar MC Koné, Président du Bloc pour le Redressement et le Développement du Mali, Souleyman Amzat et Modeste Dossous, analystes béninois, sur la nomination d’Ousmane Sonko au poste de Premier ministre au Sénégal.- Doff, artiste tchadien, sur son travail artistique basé sur la récupération de matériaux et sur l’importance de la préservation de l’environnement.Notre revue de presse traitera les sujets suivants:- Paris admet qu’il aurait pu arrêter le génocide au Rwanda, mais n’en a pas eu la volonté.- Une maison russe ouvrira ses portes au Niger.- Des photos d’individus avec le drapeau ukrainien retrouvées sur le téléphone d’un terroriste du Crocus City Hall.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

