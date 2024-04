https://fr.sputniknews.africa/20240404/envoyer-des-troupes-sur-le-sol-ukrainien-equivaut-a-une-declaration-quasiment-de-guerre-1065921859.html

"Envoyer des troupes sur le sol ukrainien équivaut à une déclaration quasiment de guerre"

Cette alerte a été exprimée à Sputnik Afrique par Laurent Brayard, historien et reporter de guerre français qui a passé près d’un an et demi au front dans le... 04.04.2024, Sputnik Afrique

Selon lui, la posture guerrière de Macron s'explique par l'envie de ce dernier de "prendre une position de leadership en Europe qu'il a perdu depuis longtemps". "Les possibilités de mettre fin à cette opération sont entre les mains de l'Occident", souligne Laurent Brayard. Et d'ajouter que face aux succès de l'armée russe, les "négociations seront difficiles pour les Occidentaux". Cela poussera certains pays à "trouver une voie de communication avec la Russie", indique-t-il faisant référence au récent entretien entre le ministre de la Défense russe et son homologue français.

