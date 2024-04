https://fr.sputniknews.africa/20240403/les-seismes-les-plus-puissants-a-travers-le-monde-en-2023-2024-1065898583.html

Les séismes les plus puissants à travers le monde en 2023-2024

Alors qu'un séisme de magnitude 7,4 s'est produit ce mercredi au large de Taïwan, Sputnik Afrique revient sur d'autres tremblements de terre majeurs qui ont... 03.04.2024, Sputnik Afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/07/1057845762_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_c7920de82b3c52be7e503e7b57faa9a3.jpg

Asie centrale et Chine, les 22-23 janvier 2024 Un tremblement de terre de magnitude 6,7 s'est produit à la frontière entre le Kazakhstan et le Kirghizistan. En Chine, trois personnes ont trouvé la mort. Japon, le 1er janvier 2024 Une série de tremblements de terre atteignant une magnitude de 7,6 a eu lieu dans la préfecture d'Ishikawa, sur la côte ouest du Japon, faisant 241 morts et 1.429 blessés. Plus de 73.600 bâtiments ont été endommagés et détruits. Chine, 18 décembre 2023 Un séisme de magnitude 6,2 s'est déclenché dans la province du Gansu, au nord-ouest du pays, faisant plus de 150 morts. Afghanistan, le 7 octobre 2023 Plusieurs tremblements de terre d'une magnitude allant jusqu'à 6,4 ont été enregistrés dans les environs de la ville d'Hérat. Ils ont été suivis par d'autres séismes portant le nombre de morts à plus de 10.000. Maroc, le 9 septembre 2023 Le séisme de magnitude 6,9 à 80 km de Marrakech a tué plus de 2.000 personnes et blessé 2.000 autres. Japon, le 5 mai 2023 Ce tremblement de terre de magnitude 6,3 touchant la préfecture d'Ishikawa a fait un mort et plus de 30 blessés. Russie, le 3 avril 2023 C'est la péninsule du Kamchatka en Extrême-Orient russe qui a été secouée par un tremblement de terre de magnitude 6,9. Turquie, Syrie, le 6 février 2023 La province de Kahramanmaras au sud-est de la Turquie a été l'épicentre d'un double tremblement de terre de magnitude 7,7 et 7,6, qui a touché 11 autres provinces. Les autorités ont qualifié ce séisme de "catastrophe du siècle". Son bilan se chiffre à 50.500 morts en Turquie et à plus de 1.400 victimes en Syrie.

