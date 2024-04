Alors que les forces armées russes se trouvaient à Boutcha jusqu'au 30 mars 2022, les habitants se déplaçaient librement dans la ville et utilisaient le réseau mobile et l'Internet. Il n'y a eu aucune plainte sur les actions des militaires pendant cette période, ce qui a été confirmé publiquement par le maire de la ville, A. Fedorouk, le lendemain du départ des unités russes.

En outre, pendant cette période, les militaires russes ont livré 452 tonnes d'aide humanitaire aux localités de la région de Kiev et l'ont distribuée aux habitants.

Les premières images vidéo de corps éparpillés dans la ville n'ont été diffusées qu'après l'entrée des formations armées ukrainiennes et des journalistes étrangers qui les accompagnaient. Ce n'étaient pas des criminalistes et experts en médecine légale, mais des représentants de médias engagés, dont le rôle était de raconter au public une histoire inventée de toutes pièces et de ne pas poser de questions.