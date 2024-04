https://fr.sputniknews.africa/20240402/le-botswana-se-dit-pret-a-offrir-20000-elephants-a-lallemagne-1065891451.html

Le Botswana se dit prêt à offrir 20.000 éléphants à l'Allemagne

Cette proposition a été faite par le Président Mokgweetsi Masisi dans une interview accordée au quotidien allemand Bild. 02.04.2024, Sputnik Afrique

Le dirigeant africain a réagi ainsi à la proposition de la ministre allemande de l'Environnement, Steffi Lemke, de restreindre, voire d'interdire, l'importation des trophées de chasse. En effet, au Botswana, des habitants meurent piétinés par des pachydermes qui détruisent également des récoltes et des villages. Selon M.Masisi, son pays compte déjà plus de 130.000 éléphants et plus 6.000 s'y ajoutent chaque année. La chasse est l'un des moyens de contrôler leur population, explique-t-il. Une autre solution est de transférer des animaux vers d'autres pays. Ainsi, 8.000 éléphants ont été cédés à l'Angola, et le Mozambique doit également en récupérer.

