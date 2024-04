https://fr.sputniknews.africa/20240401/le-vrai-ennemi-du-neocolonialisme-cest-le-developpement-economique-1065873923.html

"Le vrai ennemi du néocolonialisme, c'est le développement économique"

L’Algérie et Rosatom ont signé une feuille de route sur le nucléaire civil lors du dernier forum Atomexpo-2024. Au micro de Sputnik Afrique, l'auteur du livre... 01.04.2024, Sputnik Afrique

«Le vrai ennemi du néocolonialisme, c'est le développement économique» Sputnik Afrique L’Algérie et Rosatom ont signé une feuille de route sur le nucléaire civil lors du dernier forum Atomexpo-2024. Au micro de Sputnik Afrique, l'auteur du livre Voir l'Afrique avec les yeux du futur commente la portée de ce document.

"Ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que la Russie, et en particulier Rosatom, a proposé aux pays africains un programme complet de mise en place de la centrale nucléaire, de la formation, du suivi, de la gestion", rappelle Sébastien Périmony, membre de l’Institut Schiller en France et auteur du livre Voir l'Afrique avec les yeux du futur."Comme je le dis souvent, le vrai ennemi du néocolonialisme, c'est le développement économique", indique M.Périmony.Retrouvez également dans ce numéro:- Babacar Dione, journaliste sénégalais et directeur général de BD Média, sur l’importance pour l’Afrique de l’Ouest de la victoire de Bassirou Diomaye Faye à l’éléction présidentielle sénégalaise.- Tafadzwa Ruzive, doctorant en finance développementale à l’université Nelson Mandela (Afrique du Sud), sur les conséquences de la réglementation européenne contre la déforestation pour le secteur du cacao en Afrique.- Joseph Nyandwi, directeur général de l’Institut national de santé publique du Burundi, sur les enjeux de la coopération russo-burundaise dans le secteur médical.Notre revue de presse traitera des sujets suivants:- La mairie d'Ouagadougou envisage de débaptiser les rues portant des noms français;- L’Algérie salue la condamnation par des députés français des massacres d’Algériens en 1961;- Les produits français dans le viseur de Moscou après les propos polémiques de la maire de Paris sur les athlètes russes.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

