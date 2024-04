Le Maroc effectue des manœuvres navales à proximité des Canaries depuis fin mars

© © Photo : RIA Novosti Des exercices navals internationaux « FRUKUS -2012 » se déroulent dans le mer Baltique. La Russie et plusieurs pays de l’OTAN participent à ces exercices.Les manœuvres de cette ampleur se déroulent dans le mer Baltique pour la première fois. Des navires de guerre de Russie, de France, de Grande-Bretagne et des États-Unis ont déjà réussi à repousser les attaques aériennes simulées de l’ennemi et depuis des petites cibles de surface, en testant également le fonctionnement des systèmes de défense aérienne.Le 30 juin, les navires sont arrivés à Saint-Pétersbourg, où ils ont dressé un bilan des manœuvres conjointes.