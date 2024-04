La Russie participera à l'organisation de la Semaine africaine de l'énergie 2024 au Cap

https://fr.sputniknews.africa/20240401/la-russie-participera-a-lorganisation-de-la-semaine-africaine-de-lenergie-2024-au-cap-1065876689.html

La Semaine africaine de l'énergie AEW 2024 "donnera une impulsion supplémentaire puissante au développement de la coopération multiformat à long terme entre la Russie et l'Afrique", a déclaré Anton Kobiakov, conseiller du Président russe, commentant la participation de Moscou à l'organisation de événement prévu au Cap du 4 au 8 novembre.Roscongress sera partenaire stratégique de l'édition 2024. Cette fondation russe a signé un accord de coopération avec la Chambre africaine de l'énergie en octobre dernier, lors de la Semaine russe de l'énergie. Il a rappelé que les récents événements économiques qui se sont tenus sur le sol russe, notamment les sommets et forums économiques Russie-Afrique, le Forum économique international de Saint-Pétersbourg et la Semaine russe de l'énergie, avaient "montré que les représentants du continent africain [voyaient] de grandes perspectives de coopération avec notre pays".Placé sous le thème "Investir dans l’énergie en Afrique", la Semaine africaine de l'énergie réunira les Présidents, ministres et hommes politiques de pays africains, ainsi que des investisseurs régionaux et étrangers.

