Blindé allemand Marder saisi sur le champ de bataille: un soldat russe partage ses impressions

L’armée russe a annoncé avoir pris en trophée ce véhicule de combat d'infanterie fin mars. 01.04.2024, Sputnik Afrique

À cause de ses grandes dimensions, de ses chenilles avec une mauvaise adhérence au sol, le blindé est difficile à utiliser dans les conditions russes de combat, a confié le soldat à Sputnik. "Nous l'avons déjà testé, il a une capacité de franchissement assez faible", a-t-il précisé.L'équipage du véhicule est composé de trois personnes: un conducteur, un commandant et un tireur. Les obus sont de 20 millimètres.Fin 2023, un observateur militaire du quotidien allemand Bild notait de son côté que les canons fournis à l'Ukraine fonctionnaient mal dans les conditions ukrainiennes. "Les obusiers automoteurs occidentaux ne sont pas faits pour une guerre réelle et longue, mais uniquement pour des missions courtes", a-t-il écrit.

