Armes occidentales en Ukraine: "Plus rien ne fonctionne"

"Les obusiers automoteurs occidentaux ne sont pas faits pour une guerre réelle et longue, mais uniquement pour des missions courtes", a écrit Julian Röpcke... 20.12.2023, Sputnik Afrique

Selon lui, ses contacts au sein de l'armée ukrainienne le lui confirment. "Ce n'est pas seulement qu'il manque des obus d'artillerie de 155 et 152 mm. Plus rien ne fonctionne."En effet, l'Ukraine augmente maintenant la production de drones kamikaze pour compenser le manque d'obus d'artillerie, d’après les récents propos du vice-ministre ukrainien de la Défense, Ivan Havryliuk.La quantité d'armes fourniesL'Occident a fourni à Kiev 5.220 chars, véhicules de combat d'infanterie et véhicules blindés de transport de troupes, 28 avions, 87 hélicoptères, 23.000 drones, plus de 1.300 systèmes d'artillerie. Ces chiffres ont été annoncés mardi par le misnitre russe de la Défense Sergueï Choïgou lors d'une réunion du ministère de la Défense en comité élargi.

