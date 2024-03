"Plus le conflit se prolonge, plus la Russie gagnera de territoires", prévient Elon Musk

"C’était une perte tragique de vies pour l’Ukraine que d’attaquer une armée plus nombreuse, dotée d’une défense en profondeur, de champs de mines et d’une artillerie plus puissante, alors que l’Ukraine manquait de blindage et de supériorité aérienne! N’importe quel imbécile aurait pu prédire cela", a-t-il déploré. Un règlement négocié doit être envisagé au plus vite, a conclu l'homme d'affaires.