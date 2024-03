https://fr.sputniknews.africa/20240331/les-agriculteurs-francais-ruines-par-le-conflit-ukrainien--1065851450.html

Les agriculteurs français ruinés par le conflit ukrainien

Le conflit en Ukraine a entraîné une hausse des prix de l'énergie qui étrangle les agriculteurs français, comme certains d'entre eux l'ont expliqué au New York Times.

Des agriculteurs français ont affirmé au New York Times que leurs frais d'exploitation avaient explosé. Fabrice Monnery, propriétaire d'une ferme de céréales de 430 acres a ainsi déclaré que : - le coût de son irrigation électrifiée a plus que doublé en 2023; - le coût des engrais a triplé; - les prix de l'énergie ont explosé. Les protestations des agriculteurs français se sont intensifiées ces dernières semaines. Des manifestants se sont rendus sur certaines autoroutes, bloquant la circulation avec des tracteurs, des meules de foin et des tas de fumier. Des déchets ont été déversés devant plusieurs préfectures et bâtiments gouvernementaux. Les protestataires s'opposent notamment à l'importation de produits agricoles, aux restrictions sur l'utilisation de l'irrigation, à l'augmentation du coût du carburant, ainsi qu'aux normes restrictives de l'UE visant à protéger l'environnement.

