La Politique agricole commune de l’UE serait "en train d’asphyxier les agriculteurs"

Dans cette édition de L’Afrique en marche, le président de la Coordination rurale du département français de l’Hérault expose comment les contraintes de la... 02.02.2024, Sputnik Afrique

La Politique agricole commune de l’UE serait «en train d’asphyxier les agriculteurs» Dans cette édition de L’Afrique en marche, le président de la Coordination rurale du département français de l’Hérault expose comment les contraintes de la politique agricole de l’UE est en train de tuer les éleveurs, au profit des grands propriétaires américains, à l’image de l’Ukraine.

"C’est carrément une révolte agricole qui gronde de plus en plus en France, à l’image de ce qu'il se passe dans les autres pays européens à cause de la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les agriculteurs", affirme à Radio Sputnik Afrique Jean-François Chaperon, agriculteur et éleveur français, président de la Coordination rurale du département de l’Hérault. "La Politique agricole commune de l’Union européenne, relayée par le millefeuille administratif de l’État français, est en train d’asphyxier les agriculteurs, qui assurent la souveraineté alimentaire du pays et la continuité de la vie, en les entraînant malgré eux et sans aucune raison économique ou politique valable à part celle de servir sans vergogne les intérêts des puissants conglomérats agro-industriels vers la faillite certaine", ajoute-t-il, soulignant que "cette situation est au profit de la mondialisation et de l’agriculture américaine".Pour Jean-François Chaperon, "c'est une stratégie globale à long terme qui est en train de transformer l'agriculture européenne en une production aux mains des agro-industriels. Et moi, je vais aller plus loin en disant: il y a une vraie volonté que ce ne soit plus les agriculteurs qui possèdent leurs terres. Comme ça s'est passé aux États-Unis il y a fort longtemps et comme ça s'est passé par exemple en Ukraine. L'exemple de l'Ukraine, il est important. 50 % des terres agricoles d'Ukraine n'appartiennent plus aux Ukrainiens. Elles appartiennent à des grands groupes, elles appartiennent à des fonds de pension anglo-saxons et elles appartiennent à des milliardaires américains. Mais elles n'appartiennent plus aux Ukrainiens".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

