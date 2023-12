https://fr.sputniknews.africa/20231211/face-aux-sanctions-occidentales-les-russes-viennent-de-donner-une-lecon-au-monde-entier-1064073371.html

Face aux sanctions occidentales: "les Russes viennent de donner une leçon au monde entier"

Face aux sanctions occidentales: "les Russes viennent de donner une leçon au monde entier"

La Russie a montré qu'il était possible de défendre sa souveraineté tout en restant ouverte à la coopération avec d'autres pays, sur un pied d'égalité, affirme...

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/0b/1064073009_0:191:2876:1809_1920x0_80_0_0_ae96f2a707ff3d1f84c2ac72d598c260.jpg

Face aux sanctions occidentales: «les Russes viennent de donner une leçon au monde entier» La Russie a montré qu'il était possible de défendre sa souveraineté tout en restant ouverte à la coopération avec d'autres pays, sur un pied d'égalité, affirme à L’Afrique en marche Yamb Ntimba, analyste camerounais. Selon lui, Moscou réussit non seulement à faire face aux sanctions injustes, mais aussi à faire preuve de croissance économique.

"Lors de son allocution le 7 décembre au Forum 'La Russie appelle', le Président Vladimir Poutine a décrit la situation internationale dans les mêmes termes de constat et d’analyse que tous les pays du Sud global", affirme à Radio Sputnik Afrique Yamb Ntimba, analyste politique, économiste, écrivain et philosophe camerounais. "Par ses propos aussi pertinents que courageux, le chef d’État russe a parlé au nom de tous les Africains qui refusent le diktat néocolonial occidental et travaillent à réorganiser le continent afin de lui offrir un destin de puissance émergente ayant toute sa place dans le monde multipolaire en formation".Les résultats que l’économie russe a enregistré en 2023 par rapport à 2022 mais surtout à 2021, soit une année avant le début de l’Opération spéciale russe en Ukraine, montrent, selon l’expert interviewé dans L’Afrique en marche, qu’une "nouvelle dynamique et même un nouveau paradigme se mettent en place. En effet, les Russes viennent de donner une leçon au monde entier, montrant qu’un pays qui fait valoir sa souveraineté avec un patriotisme sans faille mais ouvert au reste de l’humanité, est bien capable non seulement de sortir de la crise et de faire face aux sanctions injustes qui lui sont imposées, mais aussi de devenir même une puissance dans tous les domaines qui a son mot à dire dans le concert des Nations".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict

