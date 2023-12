Le système financier basé sur le dollar et l’euro est discrédité.

Une "véritable révolution" de l’économie mondiale est possible dans les années à venir. Elle pourrait mettre fin au monopole des grandes banques occidentales.

Les dirigeants d’un certain nombre de pays ne cèdent pas aux pressions de l’Occident et défendent leurs intérêts nationaux.

La Russie a prouvé qu'elle était capable de répondre aux défis les plus complexes. L’économie russe a démontré sa stabilité fondamentale.

Le PIB russe a augmenté de 3,2 % sur 10 mois, ce qui est déjà plus élevé qu'avant les sanctions occidentales. La croissance du PIB d'ici la fin de l'année devrait être d'au moins 3,5%.

Plus personne ne peut qualifier la Russie de "pompe à essence".

Le marché russe doit être ouvert et concurrentiel, la Russie ne chasse personne et ne se ferme à personne.

Travailler avec la Russie et en Russie était avantageux, l'est maintenant et le sera toujours à l’avenir.