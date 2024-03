https://fr.sputniknews.africa/20240331/le-renseignement-russe-sait-qui-commet-des-actes-de-sabotage-dans-le-pays--1065855173.html

Le renseignement russe sait qui commet des actes de sabotage dans le pays

Le renseignement russe sait qui commet des actes de sabotage dans le pays

Sputnik Afrique

Les renseignements russes travaillent à identifier les transfuges qui passent dans les rangs ukrainiens et reviennent commettre des sabotages en Russie, a... 31.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-31T15:52+0200

2024-03-31T15:52+0200

2024-03-31T15:52+0200

russie

saboteur

fsb

renseignement

alexandre bortnikov

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101482/11/1014821143_0:123:2048:1275_1920x0_80_0_0_e33fea997c5cf882f99d6a235501d470.jpg

Les autorités identifient les Russes qui se sont rendus en Ukraine et y ont organisé des unités de combat, ou envisageaient simplement de le faire, a déclaré le directeur du FSB, Alexandre Bortnikov à la chaîne Rossiya 1.Ce 19 mars, le Président russe Vladimir Poutine avait demandé aux services de renseignement d'identifier les traîtres participant aux groupes de sabotage et de reconnaissance. Il avait souligné que les actions de ces saboteurs ne menaient à rien sur le territoire russe et qu'ils servaient de "chair à canon" pour Kiev.Mi-mars, un de ces groupes de saboteurs avaient de nouveau tenté d'entrer sur le territoire russe en menant plusieurs attaques simultanées, dans la région de Belgorod. Ils avaient été repoussés, sans que la frontière ne soit violée. Plus de 60 soldats ukrainiens avaient été neutralisés, ainsi que cinq chars et un véhicule blindé de transport de troupes. La Défense russe avait diffusé des images de leur débâcle.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, saboteur, fsb, renseignement, alexandre bortnikov