https://fr.sputniknews.africa/20240312/des-images-de-la-deroute-de-saboteurs-ukrainiens-dans-la-region-de-belgorod-devoilees--1065504515.html

Des images de la déroute de saboteurs ukrainiens dans la région de Belgorod dévoilées

Des images de la déroute de saboteurs ukrainiens dans la région de Belgorod dévoilées

Sputnik Afrique

Des groupes de saboteurs ukrainiens ont été mis en déroute alors qu'ils voulaient s'aventurer sur le territoire russe, comme le montrent des vidéos de la... 12.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-12T17:16+0100

2024-03-12T17:16+0100

2024-03-12T17:16+0100

donbass. opération russe

russie

sabotage

belgorod

char

ukraine

accord d'association ukraine-ue

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/03/1062516860_0:115:3233:1934_1920x0_80_0_0_cc600758a82b121fd33680bf85b8c4f7.jpg

La Défense russe a partagé les images d'un char détruit, alors que celui-ci participait à une opération ukrainienne de ce 12 mars visant à pénétrer en territoire russe. L’attaque a été refoulée à proximité du village de Nekhoteïevka, dans la région russe de Belgorod.Deux autres chars et un blindés de transport de troupes ont également été anéantis dans le même secteur.Ce 12 mars, plusieurs groupes de sabotage et de reconnaissance ukrainiens avaient lancé plusieurs attaques simultanées, près d'Odnorobovka, de Nekhoteïevka, de Spodariouchino, dans la région de Belgorod, ainsi que de Tiotkino dans la région russe de Koursk. Les forces russes avaient repoussé ces tentatives, éliminant au total plus de 60 combattants ukrainiens, ainsi cinq chars et un véhicule blindé de transport de troupes. La frontière n'a pas été violée, a souligné le ministère russe de la Défense.

russie

belgorod

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, sabotage, belgorod, char, ukraine, accord d'association ukraine-ue