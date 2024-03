https://fr.sputniknews.africa/20240312/des-groupes-de-sabotage-ukrainiens-refoules-a-la-frontiere-russe---1065500471.html

Des groupes de sabotage ukrainiens refoulés à la frontière russe

Des groupes de sabotage ukrainiens refoulés à la frontière russe

Sputnik Afrique

Des saboteurs ukrainiens épaulés de chars ont tenté de s'introduire sur le territoire russe mais ont été repoussés, a déclaré le ministère de la Défense. 12.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-12T12:53+0100

2024-03-12T12:53+0100

2024-03-12T12:53+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

saboteur

belgorod

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0c/1c/1064346854_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_e35ee2520fefebb272f5dae686ce5ef4.jpg

Les gardes-frontières russes ont mis en échec des attaques simultanées de saboteurs, qui visaient de s’infiltrer dans les régions de Belgorod et de Koursk. L'artillerie et l'aviation ont permis d'empêcher toute violation de la frontière. Jusqu'à 60 combattants ukrainiens, ainsi que 5 chars et un véhicule blindé de transport de troupes près ont été détruits.Les forces russes ont stoppé plusieurs tentatives de violation de la frontière dans les régions de Koursk et de Belgorod, selon le renseignement russe. Fin février, un centre commercial avait également été frappé à Belgorod, faisant six morts dont un enfant.

russie

ukraine

belgorod

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, saboteur, belgorod