"Acte terroriste": Moscou condamne l’attaque de Kiev sur Belgorod ayant fait 5 morts et 18 blessés

Au moins 18 autres habitants ont été blessés, a fait savoir le gouverneur de la région, Viatcheslav Gladkov. 15.02.2024, Sputnik Afrique

Un centre commercial a aussi été fortement endommagé par une frappe ukrainienne sur Belgorod. Outre la façade du bâtiment, des voitures garées à proximité ont été endommagées.En plus, sept maisons particulières et cinq immeubles d’habitation ont été endommagés, selon le gouverneur.Des médecins sont en train de transférer les blessés des attaques contre des sites civils vers les hôpitaux, leur nombre reste à préciser, d'après des ambulanciers.Selon la Défense russe, l'Ukraine a tenté de mener une attaque terroriste avec un système de lance-roquettes multiples RM-70 Vampire et la défense antiaérienne a abattu 14 projectiles.Cette attaque est "un acte de terrorisme", a réagi la porte-parole de la diplomatie russe. La Russie soumettra cette question à l'examen des organisations internationales, notamment au Conseil de sécurité de l'Onu, a précisé Maria Zakharova.Des attaques incessantesVisant des cibles civiles, Kiev pilonne régulièrement les régions centrales et frontalières russes dont Belgorod. Il organise également des attaques avec des drones et organise des sabotages.25 personnes, dont cinq enfants, ont été tuées et plus de cent blessés dans cette ville le 30 décembre 2023.

