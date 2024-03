https://fr.sputniknews.africa/20240330/zelensky-evoque-des-negociations-moscou-rappelle-que-la-donne-a-change-1065834409.html

Zelensky évoque des négociations, Moscou rappelle que la donne a changé

Les futurs pourparlers entre Moscou et Kiev devront tenir compte des réalités du rattachement des quatre nouvelles entités à la Russie, a souligné le Kremlin... 30.03.2024, Sputnik Afrique

Moscou a répondu aux ouvertures de négociations du Président ukrainien, lequel a concédé que les négociations pourraient se faire sans que l'Ukraine ne revienne à ses frontières de 1991. Le Président ukrainien est "nerveux" à l'approche de la fin de son mandat, a pour sa part déclaré Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe. Ce 29 mars, Volodymyr Zelensky avait pour la première fois admis que les négociations entre Moscou et Kiev pourraient commencer sans que l'Ukraine ne revienne à ses frontières de 1991. Lors d'un récent entretien avec Dmitri Kisselev, Vladimir Poutine s'était pour sa part dit ouvert aux pourparlers, si ceux-ci étaient fondés sur la réalité et non sur des vœux pieux après l'usage de médicaments psychotropes.

