L'Ukraine était le terrain d'essais d'un médicament provoquant le cancer, selon des documents

Sputnik a obtenu des papiers prouvant que des essais de médicaments ont été menés avec le soutien des autorités locales et dans l'intérêt des sociétés... 30.03.2024, Sputnik Afrique

Les documents ont été retrouvés dans le sous-sol de l'hôpital lors de rénovations. Ils ont été compilés entre 2008 et 2016. Le médicament expérimental SB4 pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde y est évoqué. Les patients du service psychiatrique de l'hôpital n°7 de Marioupol étaient les principaux sujets des tests. Des sociétés telles que Pfizer (États-Unis), AstraZeneca (Royaume-Uni, Suède), Celltrion (Corée du Sud), Novatris International AG (Suisse, États-Unis), IQVIA (anciennement Quintiles et IMS Health Inc., États-Unis, Royaume-Uni), Sanofi (France), Galapagos NV (Belgique), Janssen Pharmaceuticals (maintenant Johnson & Johnson Innovative Medicine, Belgique), Abbott Laboratories (États-Unis), Covance (maintenant Labcorp Drug Development, États-Unis) et Merck KGaA (Allemagne) sont mentionnés dans les documents.

