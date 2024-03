https://fr.sputniknews.africa/20240330/larmee-burkinabe-utilise-de-nouveaux-missiles-contre-les-terroristes-1065844420.html

L'armée burkinabè utilise de nouveaux missiles contre les terroristes

L'armée burkinabè utilise de nouveaux missiles contre les terroristes

Sputnik Afrique

De nouveaux missiles ont permis aux forces burkinabè de détruire une base terroriste dans le Centre-Nord , selon l'Agence d'information du Burkina qui ne... 30.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-30T17:52+0100

2024-03-30T17:52+0100

2024-03-30T17:52+0100

afrique subsaharienne

burkina faso

terrorisme

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/03/1b/1065794525_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_038f417a2a7685bdb2bc5dc3eb025a1b.jpg

L'armée de l'air burkinabè est passée à l'attaque en utilisant de nouveaux missiles d'une puissance "terrifiante" après avoir surveillé pendant plusieurs jours une base de terroristes dans la région de Kalamba, dans le Centre-Nord, a annoncé ce 30 mars l'Agence d'information du Burkina.Les missiles sont parvenus à percer le couvert des arbres et à toucher leur cible, ce que n'aurait pas permis l'armement utilisé jusque-là. Un commando des forces spéciales a ensuite été héliporté sur les lieux et a constaté que la base avait été complètement détruite, selon l'agence.Efforts antiterroristes au BurkinaLe Burkina poursuit une lutte de longue haleine contre les groupes terroristes qui déstabilisent la région sahélienne. Le gouvernement a récemment prolongé d'un an la durée de "la mobilisation générale", permettant la réquisition des personnes, des biens et des services pour la lutte contre le terrorisme.Dans sa quête de stabilité, le pays peut compter sur l'armement fourni par des partenaires comme la Chine ou la Russie.Moscou "vend tout l'équipement que l'on veut", contrairement aux puissances occidentales, avait récemment souligne le Président de la Transition, Ibrahim Traoré.

afrique subsaharienne

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, terrorisme