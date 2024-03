https://fr.sputniknews.africa/20240329/vladimir-poutine-sur-lislam-et-les-musulmans-les-meilleures-citations-1065827606.html

Vladimir Poutine sur l'Islam et les musulmans: les meilleures citations

Sputnik Afrique

29.03.2024

À la tête d'un pays comptant plus de 20 millions de musulmans, Vladimir Poutine s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur l'Islam. Compilation de ses meilleures punchlines:- "Je ne donnerai pas 10 sous pour un homme qui est venu, disons, de Russie centrale vers l’une des républiques du Caucase du Nord et a traité le Coran grossièrement. Je ne donnerais pas dix sous pour sa santé".- "Une insulte au prophète Mohammed - qu’est-ce que c’est? La liberté? Je ne crois pas. C’est une violation de la liberté de religion et une violation des sentiments sacrés des gens qui professent l’islam. Cela provoque d’autres manifestations encore plus aiguës et extrémistes".- "Je ne peux m’empêcher de me rappeler un passage du Saint Coran qui dit: 'Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous: lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par Son bienfait, vous êtes devenus frères.' Je pense que c’est la façon de procéder".- Recevant un exemplaire du Coran: "Merci beaucoup pour ce cadeau. Il trouvera sûrement sa place au Kremlin".- "Nous voyons ce qui se passe au Moyen-Orient, où des terroristes du soi-disant "État islamique*" compromettent une grande religion mondiale, l’islam, sèment la haine, tuent des gens, y compris des religieux".Le Président russe avait déjà fait part de son indignation lors d'un autodafé du Coran en Suède, en juillet 2023, expliquant que cela heurtait les sentiments religieux des fidèles. Il avait salué l'œuvre des responsables musulmans en Russie, qui œuvrent à la "paix interconfessionnelle".Vladimir Poutine s'était aussi prononcé contre les caricatures de Mahomet après l’attentat perpétré contre la rédaction de l'hebdomadaire Charlie Hebdo à Paris en 2015, expliquant que cela ne pouvait relever de la simple liberté artistique.* Organisation terroriste interdite en Russie

