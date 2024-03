https://fr.sputniknews.africa/20240329/les-russes-marchands-de-fumier---cest-celui-qui-le-dit-qui-est--1065824383.html

Les Russes, "marchands de fumier"? - "C'est celui qui le dit qui est!"

Les Russes, "marchands de fumier"? - "C'est celui qui le dit qui est!"

Sputnik Afrique

La diplomatie russe a répondu à une passe offensante de Washington concernant les commanditaires de la récente attaque terroriste près de Moscou. 29.03.2024, Sputnik Afrique

2024-03-29T15:45+0100

2024-03-29T15:45+0100

2024-03-29T15:47+0100

russie

états-unis

maria zakharova

diplomatie

john kirby

crocus city hall

terrorisme

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/08/19/1044314247_0:0:2509:1412_1920x0_80_0_0_5dd4e0467e6e72ff10dc57bd93d62a32.jpg

Le 28 mars, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale a accusé la Russie de diffuser une "propagande absurde" sur l’implication ukrainienne et occidentale dans l’attentat. Selon lui, Daech* en est "seul responsable"."Cela me rappelle quelque chose que mon oncle disait. Il possédait une petite ferme et élevait quelques bovins dans un endroit près d'Ocala, en Floride. Il disait que les meilleurs vendeurs de fumier portaient souvent leurs échantillons à la bouche. Les responsables russes semblent être d’assez bons vendeurs de fumier", a alors déclaré John Kirby. ️L’attaque terroriste du 22 mars dans la salle de concert Crocus City Hall près de Moscou a couté la vie à 143 personnes, selon le ministère russe des Situations d’urgence. Le 26 mars, le directeur du FSB a déclaré que l'attentat était nécessaire aux services des renseignements occidentaux et à l'Ukraine, alors que les informations transmises par Washington étaient de nature générale. * organisation terroriste interdite en Russie

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, états-unis, maria zakharova, diplomatie, john kirby, crocus city hall, terrorisme