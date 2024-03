https://fr.sputniknews.africa/20240329/lafrique-du-sud-uvre-pour-la-paix-en-ukraine-et-defend-le-non-alignement-1065820793.html

L'Afrique du Sud œuvre pour la paix en Ukraine et défend le non-alignement

Le Président sud-africain a précisé la politique de son pays à l'égard du conflit en Ukraine. L'Afrique du Sud assume une politique étrangère indépendante et... 29.03.2024, Sputnik Afrique

Prétoria est partisan de la diplomatie pour régler rapidement le conflit en Ukraine et incite la communauté internationale à agir dans cette voie, a expliqué le Président Cyril Ramaphosa dans un article paru dans le Washington Post.Il a rappelé que Prétoria avait, dès le début, appelé la communauté internationale à œuvrer de concert en vue d'arrêter les hostilités et d'éviter la mort de gens et le déplacement de civils en Ukraine. À son avis, la communauté internationale doit soutenir le dialogue pour rétablir une paix durable qui garantirait la sécurité et la stabilité de tous les pays.Relations avec les États-UnisL'Afrique du Sud reste aussi ouverte aux discussions avec Washington, même sur les sujets controversés, souligne encore le dirigeant. Les États-Unis avaient reproché à Pretoria à la fin de 2022 d'avoir chargé des armes sur un navire russe, tendant les relations diplomatiques. L'épisode avait finalement débouché sur les excuses de l'ambassadeur américain en Afrique du Sud, Reuben Brigety, qui avait lancé ces accusations.En juin 2023, le Président sud-africain s'était rendu à Kiev et Saint-Pétersbourg, dans le cadre de la mission de paix portée par plusieurs dirigeants africains. Vladimir Poutine avait affirmé que cette intiative pouvait servir de base à un règlement pacifique, à l’instar des propositions de paix chinoises.

