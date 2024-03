https://fr.sputniknews.africa/20240329/inauguration-dun-centre-de-langue-et-culture-russe-a-niamey-1065828479.html

Inauguration d'un centre de langue et culture russe à Niamey

Inauguration d'un centre de langue et culture russe à Niamey

29.03.2024

Des étudiants de l'Université Abdu Mumuni ont pu assister aux premiers cours donnés par ce nouvel "Espace russe". La structure a notamment pour objectifs:- le développement de programmes éducatifs pour enfants et adultes étudiant le russe;- l'organisation d'événements scientifiques;- la menée de travaux pédagogiques.Les activités du centre renforceront les relations entre la Russie et le Niger, a déclaré Natalia Pomortseva, directrice du département de langue russe. Elles s'inscrivent dans le cadre d'une coopération humanitaire à grande échelle entre Moscou et les pays africains.L'Espace russe a été créé par l'université russe de l'Amitié des peuples Patrice Emery Lumumba.L'apprentissage du russe est l'un des grands axes des partenariats éducatifs tressés entre Moscou et l'Afrique. Des enseignants seront notamment envoyés en Centrafrique, a récemment déclaré l'ambassade russe sur place, alors qu'une école russo-centrafricaine pourrait bientôt ouvrir à Bangui.Le Cameroun cherche également à inclure l’apprentissage du russe dans son programme éducatif, pour ouvrir des opportunités à sa jeunesse. Cela pourrait permettre l'entrée d'entreprises russes sur le marché et ainsi réduire le chômage, comme l'expliquait récemment à Sputnik Fadimatou Iyawa Ousmanou, présidente du Conseil National de la Jeunesse du Cameroun.

